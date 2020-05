Accadde oggi: il 4 maggio 1949 lo schianto contro la collina di Superga, così finiva in tragedia la leggenda del Grande Torino [FOTO] (Di lunedì 4 maggio 2020) Nel pomeriggio del 4 maggio 1949 l’aereo che trasporta i giocatori del Grande Torino di ritorno da una partita a Lisbona si schianta contro la collina di Superga: è la più grande tragedia che abbia colpito il calcio italiano, scompare l’intera squadra con campioni del calibro di Mazzola, Loik, Gabetto, Ossola. Tutti i passeggeri morirono nell’incidente: 31 persone, fra cui l’intera squadra sportiva, i dirigenti, i membri dell’equipaggio e i giornalisti sportivi. Da un lato finiva e dall’altro iniziava, la leggenda del Grande Torino, una squadra che aveva portato a casa una serie di successi mai vista prima, vincendo ben cinque scudetti consecutivi e portando Torino alla ribalta dello sport nazionale. La Tragedia di Superga sferrò un durissimo colpo al calcio italiano, ed ancora oggi quell’episodio viene ricordato con ... Leggi su meteoweb.eu Accadde oggi : il 2 maggio 1519 moriva Leonardo

Accadde oggi : il 28 aprile 1945 veniva fucilato Benito Mussolini

Accadde oggi : il 28 aprile 1945 veniva fucilato Benito Mussolini (Di lunedì 4 maggio 2020) Nel pomeriggio del 4l’aereo che trasporta i giocatori del Grande Torino di ritorno da una partita a Lisbona si schiantaladi: è la più grande tragedia che abbia colpito il calcio italiano, scompare l’intera squadra con campioni del calibro di Mazzola, Loik, Gabetto, Ossola. Tutti i passeggeri morirono nell’incidente: 31 persone, fra cui l’intera squadra sportiva, i dirigenti, i membri dell’equipaggio e i giornalisti sportivi. Da un latoe dall’altro iniziava, la leggenda del Grande Torino, una squadra che aveva portato a casa una serie di successi mai vista prima, vincendo ben cinque scudetti consecutivi e portando Torino alla ribalta dello sport nazionale. La Tragedia disferrò un durissimo colpo al calcio italiano, ed ancoraquell’episodio viene ricordato con ...

Sport_Mediaset : #OnThisDay - 1980, #AlexFerguson vince il suo primo campionato. L'Aberdeen si laurea campione di Scozia interrompen… - JuventusTV : ??? Accadde oggi: 2018 ?? Inter-Juventus 2-3 La grande rimonta di San Siro ?? On demand, qui ??… - Inter_TV : ?? | ACCADDE OGGI 1?3? anni fa ?? @SerieA @Inter ?? Empoli 3? - 1? Arriva l'ultimo gol ?? in nerazzurro ???? del Chi… - IveserVenezia : 4 maggio 1949 Il pomeriggio #maledetto - PaoloBMb70 : Accadde Oggi | 04 maggio : Fare soldi è come scavare una buca con un ago, spenderli è come gettare acqua nella sabb… -

Ultime Notizie dalla rete : Accadde oggi Accadde oggi: 4 maggio 1949, la strage di Superga In Terris LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO/ “Oggi faccio cose mai fatte” (Domenica In)

Luca Cordero di Montezemolo ospite nella nuova puntata di “Domenica In“, il contenitore di successo condotto da Mara Venier la domenica pomeriggio su Rai1. Tra gli ospiti c’è anche l’ex presidente del ...

Mind the economy

La prima via che apre alla nostra intelligenza la strada della conoscenza è certamente quella dell'esperienza personale. Un risultato positivo che segue ad una nostra scelta tende a farci avere maggio ...

Luca Cordero di Montezemolo ospite nella nuova puntata di “Domenica In“, il contenitore di successo condotto da Mara Venier la domenica pomeriggio su Rai1. Tra gli ospiti c’è anche l’ex presidente del ...La prima via che apre alla nostra intelligenza la strada della conoscenza è certamente quella dell'esperienza personale. Un risultato positivo che segue ad una nostra scelta tende a farci avere maggio ...