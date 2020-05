A sei mesi dal voto Trump ha paura. Gioco d'attacco, dalla Cina al vaccino (Di lunedì 4 maggio 2020) Le accuse frontali a Pechino per il “terribile errore” commesso in laboratorio; la tentazione di applicare il motto America First anche al vaccino; il sostegno alle proteste anti-lockdown, per provare a scaricare sui governatori il malcontento della crisi: è su queste tre direttrici che si muove il contrattacco di Trump alla minaccia elettorale scatenatagli contro da Covid-19.Per The Donald, infatti, la pandemia non è “solo” emergenza sanitaria ed economica, ma anche emergenza elettorale. A sei mesi dal voto, i sondaggi fotografano un’emorragia costante dei suoi consensi. Secondo un sondaggio CBS News/YouGov, condotto tra il 28 aprile e il primo maggio, l’ex vicepresidente Joe Biden – che pure ha i suoi notevoli problemi – guida la corsa per la Casa Bianca di 6 punti, con il 49% contro il 43% del presidente. Nella media dei ... Leggi su huffingtonpost Martin Castrogiovanni : “Mi avevano dato sei mesi di vita - ma sono vivo”

Rimborsi Ryanair - ci vorranno almeno sei mesi : cosa bisogna sapere

Ultime Notizie dalla rete : sei mesi A sei mesi dal voto Trump ha paura. Gioco d'attacco, dalla Cina al vaccino L'HuffPost L’argentino Rojo viola le regole del lockdown: il fratello lo ha filmato mentre giocava a carte con gli amici

“ In questo periodo credo che ci siano parecchie cose del passato che stanno venendo fuori. Sto guardando partite che non avevo mai visto in vita mia. Non avevo mai rivisto le mie due finali di Champi ...

Papà, sei tu?

“Per favore, chiamami Luchino” chiede alle persone che incontra. E’ così che lo chiamava sua madre, gli hanno raccontato. Ed è così che vuole essere soprannominato ora, che si sente smarrito. Perché L ...

