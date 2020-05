A marzo mortalità aumentata del 49 | 4% | ma il virus lascia un' Italia spaccata

(Di lunedì 4 maggio 2020) I dati dell'Istat certificano la realtà di un Paese segnato molto diversamente dal passaggio del Covid 19: in 36 province il dato è raddoppiato e mentre al Nord i numeri sono tragici, in 34 province del Centro-Sud la; è calata in media dell'1,8%

Dal 20 febbraio al 31 marzo 2020 sono 13.710 i morti per Covid-19 in Italia. Il dato emerge dal Rapporto prodotto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) e dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss ...A quasi due mesi dai primi provvedimenti di restrizione, il contagio in Toscana, pur proseguendo, ha ormai trovato un suo evidente trend in discesa. Negli ultimi giorni i nuovi casi sono stati mediame ...