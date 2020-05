A marzo decessi aumentati del 49,4% in Italia (Di lunedì 4 maggio 2020) Considerando il mese di marzo, si osserva a livello medio nazionale una crescita del 49,4% dei decessi per il complesso delle cause. E’ quanto rivela il Rapporto Istat sull’impatto dell’epidemia sulla mortalità, redatto insieme all’Istituto Superiore di Sanita’, su un campione di 6.866 comuni (87% dei 7.904 complessivi). Se si assume come riferimento il periodo che va dal primo decesso Covid-19 riportato al Sistema di Sorveglianza integrata (20 febbraio) fino al 31 marzo, i decessi passano da 65.592 (media periodo 2015-2019) a 90.946, nel 2020. L’eccesso dei decessi è di 25.354 unità, di questi il 54% è costituito dai morti diagnosticati Covid-19 (13.710). A causa della forte concentrazione del fenomeno in alcune aree del Paese, i dati riferiti a livello medio nazionale “appiattiscono” la dimensione ... Leggi su ildenaro Epidemia - Istat-Iss : a marzo +49 - 4% di decessi

Coronavirus - Istat : a marzo in Italia il 49 - 4% di morti in più. Un Paese spaccato : a Bergamo +568% decessi - al Sud aumento medio del 2%

