A marzo 49 | 4% di decessi in più | il picco nelle province del Nord Record a Bergamo

RaiNews : #Coronavirus, a marzo 2020 +49,4% decessi rispetto al 2019. Ecco i dati del rapporto Istat sull'impatto dell'epidem… - giorgio_gori : 35% che dichiara sintomi #Covid_19 consente stima 381mila bergamaschi contagiati. Va aggiunto 10% asintomatici. I… - AGiambart : RT @EasyInve: Sono usciti i nuovi dati @istat_it sulla mortalità. A #Bergamo dal 20 febbraio al 31 marzo 6.238 decessi totali, 2.346 uffici… - Costa95Ale : RT @Corriere: Istat, a marzo quasi il 50% di decessi in più rispetto al 2019. A Bergamo +568%, a Roma... - yanez_2006 : RT @EasyInve: Sono usciti i nuovi dati @istat_it sulla mortalità. A #Bergamo dal 20 febbraio al 31 marzo 6.238 decessi totali, 2.346 uffici… -

Ultime Notizie dalla rete : marzo decessi

Il Ticino, e in parte il Moesano, dopo diverse settimane nel corso delle quali hanno vissuto con restrizioni particolari, non rappresentano più un caso eccezionale in materia di contrasto alla diffusi ...Il report dell'Ars (Agenzia regionale di sanità): in calo il fattore di moltiplicazione del contagio, ma in alcune province l'epidemia si ferma meno FIRENZE. A quasi due mesi dai primi provvedimenti d ...