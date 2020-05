20 anni senza Gino Bartali, il 'giusto tra le nazioni' (Di lunedì 4 maggio 2020) Secondo alcuni Gino Bartali è stato il più grande ciclista italiano. Altri invece dicono che con la vittoria del '48 al Tour de France abbia salvato il Paese sull'orlo di una guerra civile. Spesso, di un campione, si tende a restituire l'aspetto che si preferisce: l'eroe, il vincente, l'uomo forte e imbattibile. Di Gino Bartali si deve dire prima di tutto che è stato giusto. 'giusto tra le nazioni', secondo quanto stabilito dallo Yad Vashem il 23 settembre del 2013 per aver rischiato la vita pur di salvare quella di oltre 800 ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Venti anni fa si spegneva a Firenze Ginettaccio e noi non avremmo saputo nulla riguardo a questa storia se non avesse confidato al figlio Andrea quanto fatto durante l'occupazione tedesca in Italia. "Il bene si fa ma non si dice", aveva spiegato al figlio chiedendogli di raccontare la sua ... Leggi su agi Gianni Morandi all’aperto senza la mascherina. I fan lo attaccano

