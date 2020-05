10 serie tv teen da guardare ora in streaming (Di lunedì 4 maggio 2020) Ormai è innegabile, le serie tv teen non sono sola «roba da adolescenti»: certo, il fatto che i protagonisti lo siano tende a facilitarne la classificazione, ma non a impedire che diventino prodotti più o meno cult anche per il pubblico adulto. Il caso più recente, dal punto di vista temporale, è Summertime, serie tv Netflix ispirata a Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia ma destinata ad abbracciare più di una generazione: non per niente, è già in cima alla Top10 delle più viste in Italia sulla piattaforma streaming. Prima di Summertime, ci sono state altre serie teen che hanno conquistato il pubblico young e «meno young»: un po', forse, perché gli adulti di oggi possono ancora comprendere certe problematiche, ma, soprattutto, perché spesso queste produzioni sono di livello ... Leggi su gqitalia Ludovico Tersigni : «Sono un attore di serie teen. Che male c’è?» (Di lunedì 4 maggio 2020) Ormai è innegabile, letvnon sono sola «roba da adolescenti»: certo, il fatto che i protagonisti lo siano tende a facilitarne la classificazione, ma non a impedire che diventino prodotti più o meno cult anche per il pubblico adulto. Il caso più recente, dal punto di vista temporale, è Summertime,tv Netflix ispirata a Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia ma destinata ad abbracciare più di una generazione: non per niente, è già in cima alla Top10 delle più viste in Italia sulla piattaforma. Prima di Summertime, ci sono state altreche hanno conquistato il pubblico young e «meno young»: un po', forse, perché gli adulti di oggi possono ancora comprendere certe problematiche, ma, soprattutto, perché spesso queste produzioni sono di livello ...

nostarie : RT @makakog: Finalmente un teen idol figo ma realistico. Troppo spesso ultimamente nelle serie si vedono attori irraggiungibili quasi finti… - tomlinson__hug : Allora è la 4 viltà che guardo Teen Wolf soo consigliatemi delle serie TV graziee #Tiziaparty - flowergoghin : RT @isarforbes: io: non vedo serie mi annoiano sempre io: ora rivedo flor il mondo di patty e i teen angels ?? - skamitaliafake : Questa cosa che debbano esserci delle fazioni in una serie teen che cerca di dare degli insegnamenti e dei valori a… - biebsissunshine : RT @lapinuccia88: Finita ieri #Love101 che dire.. Serie meravigliosa non vedevo un teen drama cosi bello dai tempi di The oc.. Bisognerebbe… -