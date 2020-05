«We Are One»: da Cannes a Venezia, i festival del cinema si riuniscono su Youtube (Di domenica 3 maggio 2020) I festival cinematografici si adattano all’emergenza coronavirus e diventano digitali. Al di là del sempre più probabile rinvio definitivo di Cannes e della momentanea conferma di Venezia, Youtube e Tribeca Enterprises pensano di sfruttare la tecnologia per promuovere i capolavori del cinema a tutto tondo, in maniera gratuita e accessibile a tutti. L’iniziativa si chiama We Are One, un festival digitale della durata di 10 giorni che conta sulla preziosa collaborazione di 20 festival globali, tra cui Cannes, Venezia, Toronto, Berlino, Locarno, il Sundance, il BFI London e il Tribeca Fil Festival di New York. Si inizia il 29 maggio e si finisce il 7 giugno, con una programmazione che conterà documentari, lungometraggi, cortometraggi, musica, commedie e interviste. Una vasta gamma di offerte che, però, non è stata ancora resa pubblica. https://www.youtube.com/watch?v=QVuf5iTExis Leggi su vanityfair Avv. Maglione : "Protocollo FIGC carente per ripresa campionato. Martedì giornata decisiva"

I festival cinematografici si adattano all'emergenza coronavirus e diventano digitali. Al di là del sempre più probabile rinvio definitivo di Cannes e della momentanea conferma di Venezia, Youtube e Tribeca Enterprises pensano di sfruttare la tecnologia per promuovere i capolavori del cinema a tutto tondo, in maniera gratuita e accessibile a tutti. L'iniziativa si chiama We Are One, un festival digitale della durata di 10 giorni che conta sulla preziosa collaborazione di 20 festival globali, tra cui Cannes, Venezia, Toronto, Berlino, Locarno, il Sundance, il BFI London e il Tribeca Fil Festival di New York. Si inizia il 29 maggio e si finisce il 7 giugno, con una programmazione che conterà documentari, lungometraggi, cortometraggi, musica, commedie e interviste. Una vasta gamma di offerte che, però, non è stata ancora resa pubblica. https://www.youtube.com/watch?v=QVuf5iTExis

