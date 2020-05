Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 maggio 2020) VIABILITÀ DEL 3 MAGGIOORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAD ITRI IN PROVINCIA DI LATINA PREVISTO PER IL 5 MAGGIO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA TORRETTA PER LAVORI DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO A LATINA FINO AL 29 MAGGIO CONTINUANO I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE FRANGIVENTO, ATTIE LIMITAZIONI AL TRAFFICO IN VIA DELL’UCCELLARA DALLE ORE 7 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI A PRIVERNO PER LAVORI DI TAGLIO ALBERATURE E PULIZIA DELLA SEDE STRADALE DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA DAL 6 ALL’ 8 MAGGIO DA VIA REGINA CAMILLA A VIA PAGANI COMPRESE INTERSEZIONI, DALLE ORE 8 E FINO ALLE ORE 16, A POMEZIA PER LAVORI ALLA RETE ELETTRICA TERRITORIALE DA DOMANI E FINO AL 29 MAGGIO ATTIVI DIVIETO DI SOSTA, DIVIETO DI TRANSITO ED ...