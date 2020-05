Verissimo | Heather Parisi attacca Silvia Toffanin | tutta colpa di un video

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 3 maggio 2020) Dopo Pamela Prati, anchedi un messaggio che non sarebbe andato in onda come avrebbe dovuto spedito dalla showgirl da Hong Kong dove, da anni, ormai abita. Nel breve filmatoparlava dell’emergenza coronavirus. A far saltate la showgirl sulla il taglio che le sue parole hanno subito. Una scelta che è stata mal digerita dalla ballerina di Los Angeles, che su Instagram si è tolta qualche sassolino dalle scarpe, spiegando il suo disappunto e pubblicando il contenuto integrale che sperava fosse messo in onda dal talk guidato da.“La versione ‘originale’”. Così titola il suo post. Post corredato dalcompleto del suo intervento (in parte tagliato da, con ogni probabilità per questioni di tempistiche). Continua dopo la foto “Questa ...