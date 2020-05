Vaccino e virus, questo è uno scandalo. Conte nega i soldi all'azienda italiana, quanti milioni regala a Bill Gates (Di domenica 3 maggio 2020) "Noi ci siamo". Giuseppe Conte parla al telefono con Bill Gates e risponde presente all'appello del mega-miliardario fondatore di Microsoft. Il suo ultimo impegno è finanziare (e trovare finanziatori) la ricerca che sta lavorando a un Vaccino contro il coronavirus. Il premier gli avrebbe promesso, scrive il Corriere della Sera, che il governo stanzierà "una cifra compresa fra 110 e 140 milioni di euro". Nell'ora e mezza di conversazione, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi, il miliardario filantropo americano "fa gli elogi della nostra ricerca e della collaborazione stretta fra Italia e le sue Fondazioni". Tutto molto bello. Forse Gates non lo sa, o forse sì, ma Conte non ci ha fatto una gran figura. Perché, almeno stando a quanto riferiva Dagospia in quelle stesse ore, il Vaccino anti-virus sarebbe potuto essere italiano (con sommo vantaggio ... Leggi su liberoquotidiano Andrea Crisanti e il vaccino per il Coronavirus

