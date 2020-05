Uomini e Donne Over, Gemma Galgani si sfoga: “A causa di Tina sto male” (Di domenica 3 maggio 2020) Gemma Galgani del Trono Over di Uomini e Donne sbotta contro Tina Cipollari: “A causa sua sto male” Gemma Galgani ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Tv Mia. E in questa occasione la dama di Uomini e Donne Over ha attaccato duramente la sua rivale di sempre, la verace opinionista Tina Cipollari. Difatti quest’ultima non l’ha lasciata stare nemmeno in questo periodo complicato per tutti per via dell’epidemia da coronavirus in corso. E a tal proposito l’ex fidanzata di Giorgio Manetti è sbottata, asserendo senza tanti peli sulla lingua quanto segue: “Anche in questa nuova edizione continua ad offendermi e a trattarmi male…Dice che nessuno mi vorrà…In una delle ultime puntate ha perfino indossato una mascherina con il mio volto: è tremenda…A causa sua piango e sto ... Leggi su lanostratv Uomini e Donne - Giulia D'Urso confessa : "È la dimostrazione d'amore più grande che c’è"

Un giudice federale ha respinto la richiesta delle calciatrici statunitensi di riconoscere una disparità di retribuzione tra uomini e donne

Gemma Galgani e Tina Cipollari - le liti a Uomini e Donne sono reali? Ecco cosa ha detto la dama (Di domenica 3 maggio 2020)del Tronodisbotta controCipollari: “Asua sto male”ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Tv Mia. E in questa occasione la dama diha attaccato duramente la sua rivale di sempre, la verace opinionistaCipollari. Difatti quest’ultima non l’ha lasciata stare nemmeno in questo periodo complicato per tutti per via dell’epidemia da coronavirus in corso. E a tal proposito l’ex fidanzata di Giorgio Manetti è sbottata, asserendo senza tanti peli sulla lingua quanto segue: “Anche in questa nuova edizione continua ad offendermi e a trattarmi male…Dice che nessuno mi vorrà…In una delle ultime puntate ha perfino indossato una mascherina con il mio volto: è tremenda…Asua piango e sto ...

matteosalvinimi : Onore a Wendy e a tutti gli eroi a quattro zampe che dedicano la loro vita a salvare quella di donne, uomini e bamb… - marcocappato : Per rimediare all'errore del Comitato tecnico di soli uomini hanno inserito anche donne? No: hanno creato anche il… - virginiaraggi : Oggi è il #1maggio, la Festa dei Lavoratori. In questo 2020, segnato dall’emergenza coronavirus, è doveroso dedicar… - Alice39955478 : RT @mercefunebre: uomini: ci piacciono le donne al naturale donne: anche i peli sono naturali uomini: - Paolo__Gali : RT @marcocappato: Per rimediare all'errore del Comitato tecnico di soli uomini hanno inserito anche donne? No: hanno creato anche il Comita… -