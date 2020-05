‘Uomini e Donne’, Beatrice Valli criticata per avere già tre figli a soli 25 anni: la piccata risposta dell’influencer (Video) (Di domenica 3 maggio 2020) E’ oramai agli sgoccioli la gravidanza di Beatrice Valli che a breve potrà avere tra le braccia insieme al suo compagno Marco Fantini la piccola Azzurra. Come è noto a tutti per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne questa è la terza gravidanza, la 25enne infatti ha già la piccola Bianca avuta dal suo Marco, mentre il suo primogenito Alessandro è nato dalla sua relazione con l’ex tentatore di Temptation Island Nicolas Bovi. Nelle ultime ore però a quanto pare Beatrice è stata duramente criticata sui social per il fatto di avere avuto già 3 figli nonostante la sua giovanissima età e la risposta dell’influencer non si è fatta attendere: Purtroppo negli ultimi due o tre giorni ne ho letto diversi di questi messaggi sotto a pagine e diversi articoli, mi sembra davvero assurdo che nel 2020 ci siano ... Leggi su isaechia ‘Uomini e Donne’ - Beatrice Valli difende la sorella Eleonora dalle critiche! E svela quale tra le sue tre gravidanze è stata meno faticosa

