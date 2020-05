“Una bomboniera al centro di Roma”: la casa di Paolo Bonolis, un mix tra lusso e comfort [FOTO] (Di domenica 3 maggio 2020) Tornano le puntate inedite di Avanti un altro Da domenica 3 maggio 2020 nel preserale di Canale 5 tornano le puntate inedite di Avanti un altro. Mediaset ha rivoluzionato tutto, bloccando le repliche in vista del riavvio de L’Eredità di Flavio Insinna. Nel frattempo Paolo Bonolis sta in quarantena nel bellissimo e lussuoso appartamento situato presso il Lungo Tevere Flaminio nella Caitale. Un’abitazione condivisa con la moglie Sonia Bruganelli e i loro tre figli. Mentre i primogenito del professionista sono negli Stati Uniti, entrambi sposati e una di loro aspetta un bambino. Ultimamente il collega di Luca Laurenti ha realizzato diverse dirette su Instagram, quindi i follower hanno avuto modo di vedere la sua casa. La casa di Bonolis vicino al Tevere L’appartamento romano di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli rispecchia moltissimo il loro carattere. E’ ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 3 maggio 2020) Tornano le puntate inedite di Avanti un altro Da domenica 3 maggio 2020 nel preserale di Canale 5 tornano le puntate inedite di Avanti un altro. Mediaset ha rivoluzionato tutto, bloccando le repliche in vista del riavvio de L’Eredità di Flavio Insinna. Nel frattemposta in quarantena nel bellissimo e lussuoso appartamento situato presso il Lungo Tevere Flaminio nella Caitale. Un’abitazione condivisa con la moglie Sonia Bruganelli e i loro tre figli. Mentre i primogenito del professionista sono negli Stati Uniti, entrambi sposati e una di loro aspetta un bambino. Ultimamente il collega di Luca Laurenti ha realizzato diverse dirette su Instagram, quindi i follower hanno avuto modo di vedere la sua. Ladivicino al Tevere L’appartamento romano die Sonia Bruganelli rispecchia moltissimo il loro carattere. E’ ...

Open_gol : Perché regalare una banale bomboniera quando si può essere davvero originali e regalare un Vincenzo De Luca miniatu… - KontroKulturaa : 'Una bomboniera al centro di Roma': la casa di Paolo Bonolis, un mix tra lusso e comfort [FOTO] - - DiVicio : #DeLuca con il lanciafiamme diventa una bomboniera per le feste di laurea - Paolorm2012Roma : RT @Giacinto_Bruno: De Luca con il lanciafiamme diventa una bomboniera per una festa di laurea - Giacinto_Bruno : De Luca con il lanciafiamme diventa una bomboniera per una festa di laurea -

Ultime Notizie dalla rete : “Una bomboniera Parroco vieta la cresima a una ragazzina ciociariaoggi.it