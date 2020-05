Un Posto al Sole Anticipazioni 4 maggio 2020 | puntata in replica | Nunzio jr è in pericolo

alberto_pilotto : RT @ferrarisergio4: Si spende l'ultimo sole e la casetta di marzapane si ravviva, intorno al tavolo le lontre e gli scoiattoli anche un ghi… - C_licare : RT @ferrarisergio4: Si spende l'ultimo sole e la casetta di marzapane si ravviva, intorno al tavolo le lontre e gli scoiattoli anche un ghi… - Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: L’angolo della soap – Un Posto al Sole: trama settimanale dal 4 all'8 maggio 2020 [Repliche anno 2012] *KlausMary* #up… - ReignOfTheSerie : L’angolo della soap – Un Posto al Sole: trama settimanale dal 4 all'8 maggio 2020 [Repliche anno 2012] *KlausMary*… - Gianni18803202 : Te l'ho gia detto che:' quando la tua anima è pronta, sono pronte anche le cose'. E lo hai visto con i tuoi occhi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole

Marina (Nina Soldano) porta avanti il piano per liberarsi di Greta (Cristina D’Alberto). Si accorda con Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) per spingerla a rubare dei gioielli e poi incastrarla. Ma ...Distanza di un metro tra gli ombrelloni, sdraio e bagnanti, prenotazione obbligatoria di un posto al sole, tramite App e infine nessun obbligo di guanti e mascherine per restare in spiaggia in attesa ...