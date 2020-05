Un giorno in pretura riparte da Gina Lollobrigida: stasera su Rai 3 la vicenda giudiziaria (Di domenica 3 maggio 2020) Della vicenda giudiziaria che ha visto protagonista Gina Lollobrigida negli ultimi anni, se n’è parlato in tutti i salotti televisivi. Lei stessa ha rilasciato diverse interviste, il suo sedicente ex marito anche. Dall’Italia alla Spagna con tutte le indiscrezioni, le confessioni e le narrazioni di questa storia intricata. Mai però siamo entrati nelle aule di tribunali, per ascoltare, quelle che sono state le parole dei protagonisti di questa vicenda, nelle sedi giudiziarie. La nuova edizione di Un giorno in pretura riparte proprio dalla storia di Gina Lollobrigida. Lei che dice di esser stata truffata, ingannata da amici e parenti, mentre gli altri l’accusa di essersi lasciata manipolare da una persona che in questi anni l’ha solo allontanata dalla sua famiglia e dagli affetti più importanti. Ascolteremo per la prima volta i racconti di ... Leggi su ultimenotizieflash Gina Lollobrigida e il matrimonio truffa con Francisco Javier Rigau a «Un giorno in Pretura»

Gina Lollobrigida/ Le "finte nozze" e la guerra per l'eredità (Un giorno in pretura)

Un giorno in pretura - diretta su TvBlog alle 21.20 (Di domenica 3 maggio 2020) Dellache ha visto protagonistanegli ultimi anni, se n’è parlato in tutti i salotti televisivi. Lei stessa ha rilasciato diverse interviste, il suo sedicente ex marito anche. Dall’Italia alla Spagna con tutte le indiscrezioni, le confessioni e le narrazioni di questa storia intricata. Mai però siamo entrati nelle aule di tribunali, per ascoltare, quelle che sono state le parole dei protagonisti di questa, nelle sedi giudiziarie. La nuova edizione di Uninproprio dalla storia di. Lei che dice di esser stata truffata, ingannata da amici e parenti, mentre gli altri l’accusa di essersi lasciata manipolare da una persona che in questi anni l’ha solo allontanata dalla sua famiglia e dagli affetti più importanti. Ascolteremo per la prima volta i racconti di ...

Inprimeit : Gina Lollobrigida e il matrimonio truffa con Francisco Javier Rigau a «Un giorno in Pretura» - MontiFrancy82 : #UngiornoinPretura ritorna su Rai3, da domenica 3 maggio, alle 21.20 - SMSNEWSOFFICIAL : #UngiornoinPretura ritorna su Rai3, da domenica 3 maggio, alle 21.20 - giulia_grazioli : RT @giuggiugram: Io voglio intorno a me solo persone che quando cito “un giorno in Pretura” mi capiscono. -

Ultime Notizie dalla rete : giorno pretura Torna su Rai3 Un giorno in Pretura di Roberta Petrelluzzi RAI - Radiotelevisione Italiana Stasera in tv 3 maggio, torna "Un giorno in Pretura" in prima serata. Si parte con il processo Lollobrigida

Stasera in tv, domenica 3 maggio 2020, torna "Un giorno in Pretura" con nuove prime serate dedicate sia a processi che hanno avuto grande clamore nell’opinione pubblica, ma dai risvolti spesso sconosc ...

Gina Lollobrigida e il matrimonio contestato con Francisco Javier Rigau a «Un giorno in Pretura»

Un’altra prima volta per Gina Lollobrigida. L’attrice italiana tra le più famose di sempre, che ha lavorato accanto a Vittorio De Sica, Marcello Mastroianni, Anthony Quinn, Frank Sinatra, Humprey Boga ...

Stasera in tv, domenica 3 maggio 2020, torna "Un giorno in Pretura" con nuove prime serate dedicate sia a processi che hanno avuto grande clamore nell’opinione pubblica, ma dai risvolti spesso sconosc ...Un’altra prima volta per Gina Lollobrigida. L’attrice italiana tra le più famose di sempre, che ha lavorato accanto a Vittorio De Sica, Marcello Mastroianni, Anthony Quinn, Frank Sinatra, Humprey Boga ...