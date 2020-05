“Tutto vero”. Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, dopo le voci sul ritorno di fiamma arriva la conferma (Di domenica 3 maggio 2020) La notizia rimbalza su tutte le piattaforme gossip e non solo. Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, dopo pochi mesi di separazione, sarebbero tornati insieme. voci, battute, chiacchiere che per ora né Eros Ramazzotti né la modella bergamasca confermano. Per loro però ci avrebbero pensato altri. Le voci sulla presunta riconciliazione sarebbero suffragate dalle indiscrezioni degli amici più vicini. Così, secondo quanto riporta Novella 2000 che poi aggiunge e si sbilancia affermando come Eros Ramazzoti e e la modella sarebbero molto felici. Sembra che l’avvicinamento forzato in quarantena stia dando i suoi frutti grazie anche all’intercessione di Aurora Ramazzotti. Verità, bugie, lo scopriremo nelle prossime settimane, certo è che, qualora la notizia venisse confermata, sarebbe un bel colpo al cuore per tanti. Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 3 maggio 2020) La notizia rimbalza su tutte le piattaforme gossip e non solo.pochi mesi di separazione, sarebbero tornati insieme., battute, chiacchiere che per ora néné la modella bergamasca confermano. Per loro però ci avrebbero pensato altri. Lesulla presunta riconciliazione sarebbero suffragate dalle indiscrezioni degli amici più vicini. Così, secondo quanto riporta Novella 2000 che poi aggiunge e si sbilancia affermando comeRamazzoti e e la modella sarebbero molto felici. Sembra che l’avvicinamento forzato in quarantena stia dando i suoi frutti grazie anche all’intercessione di Aurora. Verità, bugie, lo scopriremo nelle prossime settimane, certo è che, qualora la notizia venisse confermata, sarebbe un bel colpo al cuore per tanti. Continuala ...

