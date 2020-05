Turchia, un mese fa la cantante del Grup Yurum si è lasciata morire: «Erdogan ci reprime perché ha paura del suo popolo» – L’intervista (Di domenica 3 maggio 2020) Aveva 28 anni, una voce potente, ed era la cantante di una delle band turche più famose di sempre. Un mese fa, il 3 aprile 2020, dopo 288 giorni di sciopero della fame, Helin Bölek è morta. Il giorno del funerale, nel cimitero di Feriköy a Istanbul, è calata una nebbia fittissima: erano i gas lacrimogeni sparati dalla polizia per disperdere la folla radunatasi per dare l’ultimo saluto a quel corpo ridotto pelle e ossa. Gli agenti hanno arrestato una decina di persone, tra cui l’autista del carro funebre, e sequestrato la piccola bara di legno dove riposa la cantante. April 4, 2020 Anche Mustafa Koçak aveva 28 anni. Il suo sciopero della fame è durato 297 giorni. Tre settimane dopo Helin, è morto anche lui, uno dei chitarristi del Grup Yorum. Pesava meno di 29 chili. Nell’ultima lettera spedita al suo ... Leggi su open.online CORONAVIRUS TURCHIA/ Presto l'annuncio ufficiale : campionato fermo per un mese (Di domenica 3 maggio 2020) Aveva 28 anni, una voce potente, ed era ladi una delle band turche più famose di sempre. Unfa, il 3 aprile 2020, dopo 288 giorni di sciopero della fame, Helin Bölek è morta. Il giorno del funerale, nel cimitero di Feriköy a Istanbul, è calata una nebbia fittissima: erano i gas lacrimogeni sparati dalla polizia per disperdere la folla radunatasi per dare l’ultimo saluto a quel corpo ridotto pelle e ossa. Gli agenti hanno arrestato una decina di persone, tra cui l’autista del carro funebre, e sequestrato la piccola bara di legno dove riposa la. April 4, 2020 Anche Mustafa Koçak aveva 28 anni. Il suo sciopero della fame è durato 297 giorni. Tre settimane dopo Helin, è morto anche lui, uno dei chitarristi delYorum. Pesava meno di 29 chili. Nell’ultima lettera spedita al suo ...

Ultime Notizie dalla rete : Turchia mese Turchia, un mese fa la cantante del Grup Yurum si è lasciata morire: «Erdogan ci reprime perché ha paura del suo popolo» – L’intervista Open Business news: Turchia: a marzo vendite immobiliari online per oltre 14 milioni di dollari

Ankara, 03 mag 05:00 - (Agenzia Nova) - Le agenzie immobiliari turche hanno venduto online proprietà immobiliari per 14,3 milioni di dollari ad acquirenti stranieri nel solo mese di marzo. Lo ha dichi ...

Ankara, 03 mag 05:00 - (Agenzia Nova) - Le agenzie immobiliari turche hanno venduto online proprietà immobiliari per 14,3 milioni di dollari ad acquirenti stranieri nel solo mese di marzo. Lo ha dichi ...