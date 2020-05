TORNADO devastanti e GRANDINE come uova | un giorno meteo storico

(Di domenica 3 maggio 2020) Questo è il periodo dei primi violenti temporali in Val Padana, che possono originaregrossa. Eventiestremi in Pianura Padana stanno divenendo sempre più frequenti tra fine aprile ed inizio maggio, sulla base di quanto accaduto negli ultimi decenni. Vi abbiamo già raccontato l'evento tornadico del 30 aprile 2014, ma fu ancor più eccezionale quel che avvenne l'anno prima, il 3 maggio 2013 in Emilia. Nel modenese furono soprattutto Castelfranco Emilia e Mirandola i comuni più colpiti. Nel bolognese ad essere maggiormente colpiti dalla violenta ondata temporalesca furono i comuni di Argelato, Bentivoglio, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale. Quello del maggio 2013 fu un evento convettivo davvero d'entità estrema. Si innescarono contemporaneamente ben 3dall'esplosiva supercella iniziale: ...

