Tiro con l’arco | sospese fino al 31 agosto tutte le competizioni internazionali | ultime

(Di domenica 3 maggio 2020) Si protrae almenoalla fine dilo stop aledicon l’arco. World Archery ha infatti prorogato la precedente sospensione (previstaal 30 giugno)al 312020 a causa dell’emergenza Coronavirus. Per il momento non sono comunque presenti in calendario eventi confermati nel 2020, in attesa di un eventuale miglioramento della situazione sanitaria a livello globale che potrebbe permettere di ricominciare a gareggiare entro l’inizio della prossima annata. La federazione internazionale ha anche approvato un nuovo calendario per quanto riguarda le restanti gare di qualificazione olimpica a Tokyo, che si svolgerebberonel 2021. Ugur Erdener, Presidente di World Archery, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo rimane quello di sostenere gli sforzi per sconfiggere questa pandemia mentre, come sport, ci ...