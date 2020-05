The Flash, Grant Gustin confessa: ‘Produzione a rischio, futuro incerto per la serie’ (Di domenica 3 maggio 2020) L’attore protagonista della serie ha svelato le incertezze per la produzione e la sua presenza nelle prossime stagioni The Flash 6: la serie si interrompe a causa del Coronavirus L’emergenza legata al Coronavirus ha costretto molte produzioni cinematografiche e televisive a fermarsi. Questo è successo anche per The Flash 6. La serie è stata creata da Greg Berlanti, Andrew Kreisberg e Geoff Johns e sta andando avanti anche dopo la chiusura della sua serie madre Arrow. La sesta stagione ha messo a dura prova Barry Allen (Grant Gustin) e il team Flash. Questa volta il nemico è l’organizzazione chiamata Black Hole. Iris (Candice Patton) è stata rapita e intrappolata in un’altra dimensione per poi essere sostituita da un clone. Barry ha capito che la sua Iris si trovava in pericolo e adesso deve fare di tutto per salvarla senza i suoi ... Leggi su kontrokultura The Flash - Grant Gustin non pensava che avrebbe ottenuto il ruolo del protagonista

In The Flash 6 arriva la rottura per i West Allen ma la verità è dietro l'angolo (video)

