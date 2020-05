Terremoto oggi in Italia 3 maggio 2020: scossa in provincia di Parma | Tempo reale (Di domenica 3 maggio 2020) Terremoto oggi 3 maggio 2020 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in Tempo reale tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi, domenica 3 maggio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in Tempo reale: – Ore 02,15 – scossa in provincia di Parma Una scossa di magnitudo 2,8 è stata registrata alle 02,10 in provincia di Parma con epicentro nella zona di Sala Baganza. Le scosse di ieri, sabato 2 maggio 2020 Cosa fare in caso di una scossa Qui di seguito una mappa della pericolosità sismica in Italia dell’Istituto di ... Leggi su tpi Terremoto oggi Parma M 3.0/ Ingv ultime scosse : 35 scosse in poche ore nel reggiano

Terremoto a Parma - si intensifica lo sciame sismico di oggi : scossa magnitudo 3 nel pomeriggio

