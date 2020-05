Tennis: Paolo Lorenzi ottiene due vittorie nel torneo d’esibizione in Florida (Di domenica 3 maggio 2020) Paolo Lorenzi è sceso ancora in campo nell’International Tennis Series di Bradenton. In Florida si può giocare e dunque il senese ha partecipato anche a questo torneo di esibizione. Dopo l’esordio con due vittorie ed una sconfitta, Lorenzi ha giocato altre due partite e si è imposto in entrambe. Nella prima il Tennista italiano ha sconfitto in rimonta l’americano Strong Kirchheimer, numero 470 del mondo, in tre set con il punteggio di 3-4 4-3 4-2, mentre nella seconda Lorenzi ha nettamente sconfitto un altro Tennista di casa, Nikola Samardzic, con un perentorio doppio 4-0. Lorenzi dovrebbe tornare in campo anche stanotte contro il kazako Dmitry Popko, ma le partite in calendario sono sempre soggette a variazioni. CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL Tennis Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla ... Leggi su oasport Tennis : Paolo Lorenzi torna in campo con due vittorie e una sconfitta nelle International Tennis Series in Florida

