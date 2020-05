Svizzera, dalla World Intellectual Property Organization importante riconoscimento per il Consorzio Grana Padano (Di domenica 3 maggio 2020) Un importante riconoscimento internazionale alle attività del Consorzio Tutela Grana Padano per la sostenibilità ambientale è venuto da WIPO, la World IntellectualProperty Organization. In occasione dell’edizione 2020 della Giornata Mondiale della proprietà intellettuale sul tema “Innovare per un futuro verde”, l’organizzazione ha segnalato tra 21 iniziative di rilievo a livello mondiale il progetto LIFE, The ToughGetGoing, promosso e sostenuto dal Consorzio e dedicato al miglioramento della sostenibilità ambientale della filiera del Grana Padano DOP per farne un riferimento in tutto il sistema caseario. “Per dare un domani al nostro pianeta con gli oltre sette miliardi di donne e uomini che lo popolano, siamo certi che rispettare il suo equilibrio naturale sia la condizione preliminare – spiega il Direttore Generale ... Leggi su ildenaro Parrucchieri e lockdown - la foto dalla Svizzera per protestare contro Conte

Dalla Svizzera lo strumento che rileva il Coronavirus nell'aria

Vaccino Coronavirus - l’annuncio dalla Svizzera : “Per ottobre sarà pronto!” (Di domenica 3 maggio 2020) Uninternazionale alle attività del Consorzio Tutela Grana Padano per la sostenibilità ambientale è venuto da WIPO, la. In occasione dell’edizione 2020 della Giornata Mondiale della proprietà intellettuale sul tema “Innovare per un futuro verde”, l’organizzazione ha segnalato tra 21 iniziative di rilievo a livello mondiale il progetto LIFE, The ToughGetGoing, promosso e sostenuto dal Consorzio e dedicato al miglioramento della sostenibilità ambientale della filiera del Grana Padano DOP per farne un riferimento in tutto il sistema caseario. “Per dare un domani al nostro pianeta con gli oltre sette miliardi di donne e uomini che lo popolano, siamo certi che rispettare il suo equilibrio naturale sia la condizione preliminare – spiega il Direttore Generale ...

laregione : A Lavena 150 chili di cannabis arrivati dalla Svizzera - Gufo731Gufo73 : RT @LaTiger1: È denuncia in procura per le case per anziani: - sergio_catilina : @LegaPokemon Questo è completamente fuori di testa. Io da oggi smetto anche di chiamarlo cazzaro. Questo ha bisogno… - Alessan63743974 : RT @bebostorti: vorrei ricordare ai più che la disputa fra la giornalista brava preparata e colta con il culo delle mutande Roberta è già p… - awolfinmilan : RT @bebostorti: vorrei ricordare ai più che la disputa fra la giornalista brava preparata e colta con il culo delle mutande Roberta è già p… -

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera dalla Svizzera allenta restrizioni ingressi dall'11 maggio Adnkronos A Lavena 150 chili di cannabis arrivati dalla Svizzera

Maxi sequestro dei carabinieri. Nei guai due 25enni milanesi che si difendono: "è light". Indagini di laboratorio in corso per stabilire il Thc Qualche settimana fa, ma la notizia è di queste ore, in ...

Sawiris-choc: 'Persi miliardi per pochi morti in meno'

L'imprenditore turistico Samih Sawiris, che ha investito in infrastrutture turistiche ad Andermatt parte del suo patrimonio ultramiliardario, critica le misure adottate dalla Confederazione, e applica ...

Maxi sequestro dei carabinieri. Nei guai due 25enni milanesi che si difendono: "è light". Indagini di laboratorio in corso per stabilire il Thc Qualche settimana fa, ma la notizia è di queste ore, in ...L'imprenditore turistico Samih Sawiris, che ha investito in infrastrutture turistiche ad Andermatt parte del suo patrimonio ultramiliardario, critica le misure adottate dalla Confederazione, e applica ...