Star Wars Day su Disney+: ecco i nuovi contenuti disponibili dal 4 maggio (Di domenica 3 maggio 2020) Star Wars Day: May the Fourth be with You, i contenuti disponibili su Disney+ per festeggiare la giornata dedicata all'universo creato da George Lucas "May the Fourth Be with you" nasce da questa frase lo Star Wars Day, giocando con l'assonanza in inglese di "May the Force be you" (Che la Forza sia con te). Per l'occasione Disney+ festeggerà la giornata dedicata alla famosa saga cinematografica con il rilascio di una nuova docu-serie Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian, che racconterà la realizzazione della serie. La giornata si potrà festeggiare anche con l'arrivo dell'ultimo capitolo della nuova trilogia "Star Wars: L'ascesa di Skywalker", e la conclusione della serie animata Star Wars: The Clone Wars. Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian – Star Wars Day In Disney Gallery: ...

Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian - Stagione 1

Disney+ ha diffuso il trailer italiano di Disney Gallery: The Mandalorian, la docuserie originale che porta gli spettatori sul set della serie tv ambientata nell'universo di Star Wars.

