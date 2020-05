Spostamenti, congiunti e attività motoria: cosa si può fare da lunedì 4 (Di domenica 3 maggio 2020) Abbracci e baci sono vietati, ma via libera ai fidanzati che da lunedì potranno rivedersi: per evitare una nuova ondata di contagi, la parola d'ordine resta "distanziamento" sociale. E, quindi, la mascherina diventa obbligatoria nei negozi o nei mezzi pubblici. La priorità resta quella di evitare, in qualsiasi occasione, assembramenti, sia al parco pubblico sia al funerale e nemmeno in un incontro tra parenti. Al punto che si potrà prendere il caffè al bar ma non consumare al bancone: lo si dovrà bere fuori, e nemmeno in prossimità del locale. Sarà poi consentito uscire per fare una corsa anche col proprio convivente, restando però lontani almeno un metro. Sono queste alcune delle indicazioni del Governo che risponde alle Faq, ossia alle domande più frequenti di chiarimento in vista del 4 maggio, quando entrerà in ... Leggi su iltirreno.gelocal Fase 2 - visite e spostamenti - si cambia : incontri con i congiunti - no agli amici e blocchi ai confini fra le regioni

Coronavirus Fase 2 - visite e spostamenti - si cambia : incontri con i congiunti - no agli amici - blocchi ai confini fra le regioni

Congiunti - spostamenti - passeggiate : i chiarimenti ufficiali del Governo sulla Fase 2 (Di domenica 3 maggio 2020) Abbracci e baci sono vietati, ma via libera ai fidanzati che da lunedì potranno rivedersi: per evitare una nuova ondata di contagi, la parola d'ordine resta "distanziamento" sociale. E, quindi, la mascherina diventa obbligatoria nei negozi o nei mezzi pubblici. La priorità resta quella di evitare, in qualsiasi occasione, assembramenti, sia al parco pubblico sia al funerale e nemmeno in un incontro tra parenti. Al punto che si potrà prendere il caffè al bar ma non consumare al bancone: lo si dovrà bere fuori, e nemmeno in prossimità del locale. Sarà poi consentito uscire peruna corsa anche col proprio convivente, restando però lontani almeno un metro. Sono queste alcune delle indicazioni del Governo che risponde alle Faq, ossia alle domande più frequenti di chiarimento in vista del 4 maggio, quando entrerà in ...

fattoquotidiano : Coronavirus: congiunti, attività fisica, spostamenti. Ecco le risposte del governo in vista dell’entrata in vigore… - StefaniaChiale : Qualcuno può ricordare al governo che gli spostamenti fuori Regione non interessano solo “le vacanze” o il “trasfer… - Corriere : ?? Modulo di autocertificazione, congiunti, spostamenti, mascherine: entro domenica 3 maggio 2020 il governo dovrà c… - simocanettieri : Seconde case, congiunti e spostamenti: ecco la circolare del Viminale ai prefetti #coronavirus - akamichelito : 'Le case italiane sono diventate una delle prime fonti di contagio' quindi 'si considerano necessari gli spostament… -

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti congiunti Coronavirus Fase 2, visite e spostamenti, si cambia: incontri con i congiunti, no agli amici, blocchi ai confini fra le regioni Il Messaggero FAQ GOVERNO FASE 2, RISPOSTE DPCM/ Decreto 4 maggio: congiunti, amici, corse

Le FAQ avrebbero dovuto chiarire tutti i punti “oscuri” rimasti dal Dpcm 26 aprile e dalla conferenza stampa di Conte: ebbene, il risultato non è esattamente quanto sperato alla vigilia, con il nuovo ...

Autodichiarazione fase 2: ecco il quinto modulo, ma ok pure quello corretto a mano

Caos fase 2 ed ennesimo modulo dell’autodichiarazione. Per quanto riguarda la copia ufficiale del nuovo (quinto) modulo, sul sito web del Viminale al momento non c’é ancora, ma con ogni probabilità us ...

Le FAQ avrebbero dovuto chiarire tutti i punti “oscuri” rimasti dal Dpcm 26 aprile e dalla conferenza stampa di Conte: ebbene, il risultato non è esattamente quanto sperato alla vigilia, con il nuovo ...Caos fase 2 ed ennesimo modulo dell’autodichiarazione. Per quanto riguarda la copia ufficiale del nuovo (quinto) modulo, sul sito web del Viminale al momento non c’é ancora, ma con ogni probabilità us ...