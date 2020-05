Sport in tv oggi domenica 3 maggio | orari e palinsesto completo La guida su Raisport

(Di domenica 3 maggio 2020) Il Coronavirus ha cancellato gli eventiivi in programma: i principali canali tematici dedicati alloallora hanno rivoluzionato i propri palinsesti, riproponendo, in molti casi, momenti importanti che hanno fatto la storia delle varie discipline. Verranno però trasmessi il GP di Spagna virtuale della MotoGP ed il GP del Brasile virtuale della F1. Andiamo a scoprire cosa offronoi principali canali tematici dedicati alloin generale.IN TVE PROGRAMMARAI+HD 06:00 Memory: Gaetano Scirea 07:05 Calcio Nazionale: Mondiali Argentina-Inghilterra 1986 08:50 Dedicato a…Lo Scudetto del Verona 11:00 Memory: Beniamino Vignola 12:00 Speciale TG: Chiedi chi erano DIBIASI e CAGNOTTO 13:15 Memory: Gaetano Scirea 14:20 Calcio Nazionale: Mondiali – Argentina – Inghilterra ...

Il Coronavirus ha cancellato gli eventi sportivi in programma oggi, domenica 3 maggio: i principali canali tematici dedicati allo sport allora hanno rivoluzionato i propri palinsesti, riproponendo, in ...L'Aic lamenta che "sono state tagliate arbitrariamente le mensilità e, in alcune situazioni, i giocatori/giocatrici sono stati invitati a liberare gli appartamenti messi loro a disposizione, senza pen ...