Sondaggi | Openmedia della settimana | crollo Lega | bene M5s Forza Italia c’è

(Di domenica 3 maggio 2020)dal 26/4 al 2/05/2020. Lasubisce una delle perditeli più significative degli ultimi mesi perché avviene in un periodo in cui il trend è costantemente negativo. Perde infatti uno 0,8% e si assesta al 27,2%, un valore che la riporta indietro nel tempo di quasi due anni (estate 2018). Per tre dei setteanalizzati, il partito guidato da Matteo Salvini è addirittura tra il 25 e il 27% (Ipsos, Ixè, Index Research). E, sorprendentemente, tale perdita non è assorbita da nessuno dei partiti alleati di centrodestra. Sono più o meno stabili infatti FdI al 13,5% eal 6,9 %. Ma sul partito di Silvio Berlusconi c’è da dire che è in crescita in tutti i(8% per Tecnè e Ixè) e che il dato medio è condizionato dal 5,6% di Winpoll, il che ...