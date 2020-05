Sondaggi, fiducia nei leader: Zaia stacca Salvini, crolla Meloni. Voti bassi per governo e Regioni sull’emergenza Coronavirus (Di domenica 3 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in diretta Luca Zaia macina posizioni nell’indice di gradimento e diventa uno dei politici più amati dagli italiani, mentre tutti gli altri leader continuano a perdere consensi. Durante l’emergenza sanitaria da Coronavirus si conferma la prima posizione per il premier Conte che nonostante un calo di 7 punti percentuali, raggiunge il 64%. Novità per il governatore del Veneto che si piazza al secondo posto, con oltre il 50%. Un risultato che lo fa balzare in avanti rispetto al leader del suo partito, Salvini che scende di 10 punti in un solo mese, con il 37%. Stessa percentuale anche per il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Il calo di gradimento più sensibile, fra i leader, riguarda, però, Giorgia Meloni: 12 punti in meno rispetto al mese scorso. Superata da Roberto Speranza. I dati arrivano da un ... Leggi su open.online Sondaggi Demos - il crollo della fiducia in Giorgia Meloni

