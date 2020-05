“Solo il 40%”. Il sondaggio di Noto che smonta il pilastro della Fase 2: rivolta italiana, per Conte è la fine (Di domenica 3 maggio 2020) Solo il 40% degli italiani ha intenzione di utilizzare l'app Immuni. Il sondaggio di Antonio Noto smonta uno dei pilastri del governo per la Fase 2: gli esperti ritengono che almeno il 60% della popolazione deve installare l'app per far sì che il metodo incida nella diminuzione del rischio epidemiologico. “Se i numeri che rendono affidabile il sistema sono questi - è la considerazione del sondaggista su Il Giorno - il governo dovrà fare uno sforzo di comunicazione importante per aumentare la motivazione”. Inoltre Noto ha condotto un'analisi sulla posizione degli italiani in merito al dibattito politico sulla Fase 2 che ha creato due fazioni: quella che propende per la massima prudenza (linea degli esperti che consigliano il premier Giuseppe Conte) e quella che sostiene una ripartenza veloce (capeggiata dai due Matteo, Renzi e Salvini), seppur con ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 maggio 2020) Solo il 40% degli italiani ha intenzione di utilizzare l'app Immuni. Ildi Antoniouno dei pilastri del governo per la2: gli esperti ritengono che almeno il 60%popolazione deve installare l'app per far sì che il metodo incida nella diminuzione del rischio epidemiologico. “Se i numeri che rendono affidabile il sistema sono questi - è la considerazione del sondaggista su Il Giorno - il governo dovrà fare uno sforzo di comunicazione importante per aumentare la motivazione”. Inoltreha condotto un'analisi sulla posizione degli italiani in merito al dibattito politico sulla2 che ha creato due fazioni: quella che propende per la massima prudenza (linea degli esperti che consigliano il premier Giuseppe Conte) e quella che sostiene una ripartenza veloce (capeggiata dai due Matteo, Renzi e Salvini), seppur con ...

