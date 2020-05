Sindrome di Kawasaki | I pediatri rasserenano “c’è la terapia” (Di domenica 3 maggio 2020) Da quanto riportato da diverse testate giornalistiche, esisterebbe una certa correlazione tra Covid-19 e Sindrome Kawasaki nei bambini. Infatti, questa patologia, pare si diffonda con più facilità al momento dell’espansione del Coronavirus. A parlarne è anche Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria (Sip) e componente del Comitato tecnico scientifico su Covid-19. Che relazione c’è tra … L'articolo Sindrome di Kawasaki I pediatri rasserenano “c’è la terapia” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna Sindrome Kawasaki - i consigli dei pediatri : “Ecco i sintomi spia”

Allarme sindrome di Kawasaki : terapia efficace entro 10 giorni

