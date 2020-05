Sharon Stone | «Vivo come un’eremita da 20 anni Ora ogni giorno esco sul balcone e urlo»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 3 maggio 2020) Su Repubblica una lunga intervista all’attrice. Parla della quarantenadi una «bella esperienza di famiglia» vissuta in una Los Angeles finalmente libera dall’inquinamento. La quarantena non si discosta molto dalla sua vita normale, racconta. «un’eremita da 20. Quello che è anormale sono gli orrori e le morti nel mondo e tutti che si comportano da matti». Per affrontare questo momento si è concessa un antidoto. «Mi sono data il permesso di uscire sule urlarese mi stessero ammazzando.al massimo delle possibilità dei miei polmoni. E la cosa incredibile è che i miei vicini l’hanno capito, non lo trovano strano,e poi entro in casa, un pugno o una testata al cuscino e poi torno a lavorare. A volte devi urlare, in mezzo a tanto ...