Serie A unanime | Portare a termine la stagione”

Leggi su feedproxy.google

(Di domenica 3 maggio 2020) L'assemblea della LegaA si è riunita con tutte le Società presenti e collegate in video conferenza. Il Presidente Paolo Dal Pino ha riportato in runione quanto espresso ieri sulla disponibilità a un dialogo col Governo in ottica costruttiva e collaborativa, ottenendo su tale posizione la piena condivisione da parte di tutte le Società. L'unanimità della LegaA nella posizione circa la ripresa del campionato non sorprende Damiano Tommasi, presidente dell'AIC, che a Sky Sport commenta (...) - Sport