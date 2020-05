Selvaggia Roma Instagram | il décolleté straborda dal bikini bianco | «Divina!»

Leggi su urbanpost

(Di domenica 3 maggio 2020) L’affascinante, classe 1990, è una famosa modella e influencer. Ogni giorno l’ex volto noto di Temptation Island incanta i suoi oltre 970 mila followers con i suoi post decisamente “intriganti”. L’influencer, grazie al costante esercizio fisico in palestra, ha un fisico talmente perfetto da sembrare una vera e propria statua greca. Poche ore fasuha postato una sua foto in, che ha immediatamente catturato l’attenzione dei suoi numerosi ammiratori. Il suo florido “davanzale” non è passato minimamente inosservato. Il post in pochissimo tempo è stato letteralmente invaso da like e commenti. Impossibile resistere davanti a tanta “abbondanza”. Leggi anche –> Elenoire Casalegno, curve strizzate nel micro: «Da ...