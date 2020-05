Scontro Calabria-Governo, Boccia: “Se Santelli non ritira l’ordinanza, sa cosa succede…” (Di domenica 3 maggio 2020) Il ministro Boccia avverte Jole Santelli, governatrice della Calabria, che ha emesso una ordinanza con la quale permette la riapertura di bar e ristoranti. ROMA – Tra la Calabria e il Governo si rischia lo Scontro istituzionale e costituzionale dopo che l’esecutivo della regione ha varato un’ordinanza con la quale si consente la riapertura delle attività anche con tavoli all’aperto. La ‘minaccia’ del ministro Boccia “Come Jole Santelli sa, giovedì è partita la lettera, l’invito che si è trasformato in una diffida e le procedure sono partite. Ha ancora tempo per ritirare l’ordinanza. Se non dovesse farlo, sa quello che succede quando parte una lettera che diffida dall’andare avanti rispetto a quell’ordinanza“. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali Francesco ... Leggi su newsmondo Fase 2 - scontro tra Regioni e governo sulle riaperture : Veneto e Calabria in prima linea

Non si placa lo scontro tra il Governo e la Regione Calabria dopo l’ordinanza della governatrice Jole Santelli (QUI) che ha “spiazzato” anticipando letteralmente al 30 aprile l’allargamento delle misu ...

Ministro Francesco Boccia, dopo il balletto su date e misure, può dire quali attività potrebbero riaprire ?il 18 maggio, su base regionale, se le curve di contagio fossero rassicuranti? «Non è corrett ...

