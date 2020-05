San Gregorio Magno: oggi l’addio a Monsignor Tozzi, fu vicario dell’ex diocesi di Campagna nominato dal vescovo Palatucci (Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSan Gregorio Magno (Sa) – Il silenzio surreale di una città intera in lacrime che, chiusa nelle proprie case per via delle normative sul covid-19, prega e saluta il feretro del suo amato Monsignore Antonio Tozzi che ieri mattina, all’età di 90 anni, ha lasciato la vita terrena e le cui esequie si sono svolte stamane. Ha salutato idealmente così, il suo parroco, la città di San Gregorio Magno rappresentata stamane dal sindaco Nicola Padula, dai familiari del sacerdote e dai carabinieri della locale stazione diretti dal maresciallo Santo De Rosa, giunti davanti al sagrato della Chiesa Madre di San Gregorio Magno dove si è svolta la benedizione della salma dell’anziano sacerdote gregoriano a cui ha fatto seguito la tumulazione presso il cimitero cittadino. Ultimo vicario della ex diocesi di Campagna, Monsignor ... Leggi su anteprima24 Lutto Monsignor Tozzi - il sindaco di San Gregorio Magno : “Ci lascia un pezzo di storia della nostra comunità”

Il sangue di San Gennaro si è sciolto. Per quest’anno, vista l’emergenza pandemia, miracolo a porte chiuse: non è stato possibile accogliere i fedeli che tradizionalmente affollano il Duomo di Napoli.

Napoli, si è sciolto il sangue di San Gennaro. Miracolo a porte chiuse nel duomo dove si è svolta la celebrazione del patrono con il cardinale Crescenzio Sepe. Campane suonano in città per avvertire i ...

