Sam Lloyd l’avvocato Ted Buckland in Scrubs è morto (Di domenica 3 maggio 2020) E’ scomparso Sam Lloyd, l’attore interpretava l’avvocato Ted Buckland in Scrubs ed era famoso anche per il suo ruolo in Cougar Town E’ morto Sam Lloyd, l’attore famoso per aver interpretato l’amato avvocato Ted Buckland in Scrubs ci ha lasciato a soli 56 anni. Famoso anche per aver preso parte ad un’altra serie molto amata in Italia, Cougar Town, insieme a Courteney Cox, l’attore era malato di tumore. Tutti lo ricordano come una persona dolce e gentile, e la sua scomparsa ha sconvolto amici e colleghi. Il ruolo di Ted Buckland che ha rivestito in 95 episodi di Scrubs lo ha reso celebre. La serie, ambientata in un ospedale californiano, è stata trasmessa in Italia su MTV ed è diventata una delle più famose sitcom degli anni Duemila. Lloyd interpretava un avvocato depresso che aveva una bassa autostima. Lloyd aveva preso ... Leggi su kontrokultura SAM LLOYD È MORTO : FU TED BUCKLAND IN SCRUBS/ Le ultime apparizioni nelle serie tv

