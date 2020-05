Salvini, la Lega e la crisi nei sondaggi: voci sulla rivolta degli ingrati, chat clandestina contro il Capitano (Di domenica 3 maggio 2020) La sindrome del beneficiato ingrato, malattia che non conosce tempo, ha improvvisamente contagiato alcuni parlamentari leghisti. I quali, di fronte al calo nei sondaggi del partito ma soprattutto di Salvini, hanno cominciato a lamentarsi del capo. Qualcuno, addirittura, ne vorrebbe la destituzione. Non ora, ma a emergenza sanitaria terminata e comunque non prima del nuovo anno. Entrati a Palazzo esclusivamente o quasi grazie al miracolo compiuto dal "capitano", capace di portare il Carroccio dal 4 al 35 per cento, ora che la Lega stando alle ultime rilevazioni è scesa attorno al 25-26 e che l' ex vicepremier non gode più del gradimento di un tempo, i congiurati hanno iniziato a tramare. Da qualche ora, negli ambienti romani, gira insistentemente voce di una videoconferenza clandestina tra alcuni deputati e senatori, peones ma anche qualche dirigente. Tutti, pur con toni ... Leggi su liberoquotidiano Sondaggi politici elettorali oggi 3 maggio 2020 : Lega e Meloni in calo. Zaia supera Salvini in popolarità

La Lega 'libera' il Parlamento. Salvini : "Timidi segnali"

