“Salvini e Berlusconi? Affetti stabili”: Meloni, fase 2 del centrodestra dopo le tensioni sui sondaggi (Di domenica 3 maggio 2020) Giorgia Meloni parla a tutto campo nell'intervista rilasciata a Massimo Giletti a Non è l'arena, la trasmissione di La7. Lunedì 4 maggio l'Italia si lascerà alle spalle il lockdown dopo 50 giorni, ma la fase 2 riguarderà anche il centrodestra. La leader di Fratelli d'Italia utilizza la metafora dei congiunti per assicurare la stabilità dell'alleanza: “Da domani posso andare a trovare sia Matteo Salvini che Silvio Berlusconi, che sono assolutamente relazioni stabili”. In settimana aveva fatto discutere l'iniziativa della Lega di presidiare il Parlamento senza invitare nessuno, ma la Meloni non ne fa un caso: “È normale che ci siano sfumature e diversità e anche che ognuno faccia le proprie manifestazioni. Noi abbiamo ne abbiamo organizzata una da soli, la prima in piazza ai tempi del coronavirus, magari in futuro ne ... Leggi su liberoquotidiano Guccini fa la sua “Bella Ciao” sui leader di centrodestra : “Salvini con Berlusconi e i fasci della Meloni”. Lei si infuria : “Ci vuole a testa in giù?”. Il video (Di domenica 3 maggio 2020) Giorgiaparla a tutto campo nell'intervista rilasciata a Massimo Giletti a Non è l'arena, la trasmissione di La7. Lunedì 4 maggio l'Italia si lascerà alle spalle il lockdown50 giorni, ma la2 riguarderà anche il. La leader di Fratelli d'Italia utilizza la metafora dei congiunti per assicurare la stabilità dell'alleanza: “Da domani posso andare a trovare sia Matteo Salvini che Silvio, che sono assolutamente relazioni stabili”. In settimana aveva fatto discutere l'iniziativa della Lega di presidiare il Parlamento senza invitare nessuno, ma lanon ne fa un caso: “È normale che ci siano sfumature e diversità e anche che ognuno faccia le proprie manifestazioni. Noi abbiamo ne abbiamo organizzata una da soli, la prima in piazza ai tempi del coronavirus, magari in futuro ne ...

