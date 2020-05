Salvini: “Autocertificazioni? Ma diamo fiducia agli italiani. Scuola a distanza? Non funziona” (Di domenica 3 maggio 2020) Ospite di barbara D’Urso stasera Matteo Salvini è stato chiamato ad esprimere un suo parere in merito all’imminente riapertura. “Io le autocertificazioni le toglierei tutte – ha subito esordito il leghista – Gli italiani hanno avuto testa, diamo fiducia agli italiani, nessuno si va a cercare un virus“. Salvini: “Le Regioni debbono poter decidere” Quindi, rispetto alla diatriba che sempre più sta coinvolgendo governo e Regioni, Salvini ha affermato che, a suo avviso, come ne caso della regione Calabria, “Il governo sbagliando” ha impugnando l’ordinanza della governatrice Santarelli. “Se ci sono regioni dove, fortunatamente, non ci sono morti o contagiati, hanno il diritto di tornare non a una vita normale, nessuno lo pensa – ha tenuto a rimarcare il leader del Carroccio – Però ... Leggi su italiasera Il nuovo attacco di Salvini al Governo : “Autocertificazioni - adesso basta” (Di domenica 3 maggio 2020) Ospite di barbara D’Urso stasera Matteoè stato chiamato ad esprimere un suo parere in merito all’imminente riapertura. “Io le autocertificazioni le toglierei tutte – ha subito esordito il leghista – Glihanno avuto testa,, nessuno si va a cercare un virus“.: “Le Regioni debbono poter decidere” Quindi, rispetto alla diatriba che sempre più sta coinvolgendo governo e Regioni,ha affermato che, a suo avviso, come ne caso della regione Calabria, “Il governo sbando” ha impugnando l’ordinanza della governatrice Santarelli. “Se ci sono regioni dove, fortunatamente, non ci sono morti o contagiati, hanno il diritto di tornare non a una vita normale, nessuno lo pensa – ha tenuto a rimarcare il leader del Carroccio – Però ...

