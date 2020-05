Salerno | cimitero di Brignano riapre dopo la sanificazione FOTO

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Hanno lavorato diverse ore nel pomeriggio di oggi gli uomini della Protezione civile del nucleo comunale diche si sono occupati di effettuare un intervento diall’interno deldi. Il camposantodomani alle visite dei salernitani ai propri cari defunti.la chiusura dei mesi scorsi legati all’emergenza sanitaria del coronavirus, da domani, ma solo nel mattino, dalle 7 alle 12, i salernitani potranno entrare. Come anticipato dal sindaco diVincenzo Napoli, le visite saranno contingentate ma ancora non è chiaro il sistema attraverso il quale verranno controllati gli ingressi. Per il momento è certo, così come per altre parti e luoghi pubblici, l’obbligo della mascherina ed il rispetto della distanza di sicurezza di ...