(Di domenica 3 maggio 2020) Ieri pomeriggio, nel corso di un controllo, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia diMontesacro hannoun pusherno di 54 anni, disoccupato e con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari hanno fermato l’uomo in piazzale Jonio, nel corso di alcuni controlli alla circolazione stradale e per il monitoraggio degli spostamenti dei cittadini, mentre viaggiava a bordo di un’auto intestata ad una società di leasys. A seguito di un accurato controllo, la perquisizione sia personale che veicolare, ha permesso ai militari di rinvenire e sequestrare circa 43 grammi di, suddivisa in dosi, alcune delle quali abilmente occultate all’interno di 2di colore nero da disegno. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori dosi di, del ...

CorriereCitta : Roma, nasconde la cocaina all’interno dei pennarelli: arrestato 54enne (VIDEO) - llodi_roma : RT @RadioRadioWeb: 'Buon Primo Maggio all'Italia che resiste. Oggi più che mai vicini alle persone con l'impegno a creare lavoro', ma nella… - FilippoInwin : @prohaska83 Cmq pare chiaro che tutti vogliano ricominciare, c’è solo chi ci mette la faccia e chi invece si nascon… - Giordan30423124 : Roma, tenta di uccidersi davanti alla sede della Caritas: salvato dalla polizia. Mentre tutto questo accade il gove… - Didi52339888 : I cittadini di Roma sono insulsi. Vestono male, sono poco puliti e hanno zero senso estetico e amore per le loro ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma nasconde

Il Corriere della Città

Roma, 3 mag. (askanews) – Secondo Mario Borsa, giornalista liberaldemocratico inviso al fascismo, autore nel 1925 di un aureo volumetto sulla libertà di stampa – di cui oggi si celebra la giornata mon ...Il via libero definitivo per gli allenamenti degli sport di squadra non è ancora arrivato da parte del Governo, ma la voglia di riprendere è tanta. E Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, non ...