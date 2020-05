Ripresa serie A, la formula mondiale può essere la soluzione giusta? (Di domenica 3 maggio 2020) Ripresa serie A, la formula mondiale può essere la soluzione giusta? La Premier League intanto ripartirà da stadi selezionati La formula mundial per ripartire dal coronavirus? In Italia non siamo ancora così avanti come la Premier League, che già pensa a selezionare i vari stadi in cui giocare e riprendere nuovamente il campionato sospeso. Un’ipotesi che ha subito trovato riscontro in Inghilterra, ma tutto ciò può essere applicato davvero alla serie A? Prima bisogna decidere se ripartire o meno, ma al momento la formula di pochi stadi selezionati non ha entusiasmato moltissimo gli addetti ai lavori. I PRO – Sicuramente la scelta di confinare in determinate zone il campionato può essere una soluzione applicabile: Milan, Inter, Atalanta e Brescia giocherebbero in aree più sicure e lontano dalle zone più colpite ... Leggi su calcionews24 Ripresa serie A - tutto in bilico : Conte potrebbe sospendere il campionato

Ripresa Serie A : doppio piano in Lega. La Coppa Italia è in bilico

Ripresa Serie A - Spadafora scrive al Comitato Scientifico : “Valutate allenamenti anche per sport di squadra” (Di domenica 3 maggio 2020)A, lapuòla? La Premier League intanto ripartirà da stadi selezionati Lamundial per ripartire dal coronavirus? In Italia non siamo ancora così avanti come la Premier League, che già pensa a selezionare i vari stadi in cui giocare e riprendere nuovamente il campionato sospeso. Un’ipotesi che ha subito trovato riscontro in Inghilterra, ma tutto ciò puòapplicato davvero allaA? Prima bisogna decidere se ripartire o meno, ma al momento ladi pochi stadi selezionati non ha entusiasmato moltissimo gli addetti ai lavori. I PRO – Sicuramente la scelta di confinare in determinate zone il campionato puòunaapplicabile: Milan, Inter, Atalanta e Brescia giocherebbero in aree più sicure e lontano dalle zone più colpite ...

DiMarzio : #SerieA, Lega unita: 'Portiamo a termine il campionato'?? - Sport_Mediaset : #SerieA, il Ministro #Spadafora spinge per la ripresa degli allenamenti il 4 maggio. Il Ministro dello Sport ha inv… - DiMarzio : #SerieA, via libera agli allenamenti individuali: quali squadre ripartono già la prossima settimana? ??? - romanewseu : Il TG di Romanews, gli aggiornamenti della mattina (03/05/2020): ok agli allenamenti, ma la ripresa della #SerieA r… - BDario22 : @PagliaAle Ok. Praticamente leggendo da giorni su Twitter su questo argomento, l'opinione pubblica è contraria alla… -