Ripresa Bundesliga, la decisione mercoledì. L'ok del ministro dell'Interno

Il ministro tedesco dell'Interno e dello Sport Horst Seehofer ha dato l'ok per riprendere a giocare. Le sue parole rilasciate alla Bild sono chiare: «Mi pare plausibile il calendario che propone la lega tedesca del calcio e appoggio una Ripresa in maggio». Mercoledì il calcio tedesco si riunirà per prendere la decisione definitiva, ma ormai si va verso il sì. Il protocollo medico, come già evidenziato, è stato accettato da tutte le parti in causa.

Bundesliga - iniziati test per gli allenamenti : mercoledì la decisione sulla ripresa

