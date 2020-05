Ripresa allenamenti: mezza Italia tornerà sui campi, arriva il sì definitivo per tutti? (Di domenica 3 maggio 2020) Diverse regioni in Italia hanno concesso alle proprie squadre di poter far allenare i calciatori individualmente. In arrivo il sì per tutti? Le squadre di Emilia Romagna, Sardegna, Lazio e Campania potranno tornare ad allenarsi individualmente nei rispettivi centri sportivi. E le altre? Spadafora ha annunciato di avere chiesto venerdì al Cts «di tornare a valutare la possibilità che le linee guida sullo svolgimento da lunedì degli allenamenti per gli atleti di interesse nazionale dei soli sport individuali vengano applicate anche a quelle degli atleti degli sport di squadra». La questione sembra tecnica, ma è politica: anche sulle riaperture del calcio ci sono posizioni diverse. L’Emilia Romagna ha fatto da apripista con il governatore Bonaccini. Lazio, Campania e Sardegna. Rimangono in attesa la Lombardia (oggi il vertice per la ... Leggi su calcionews24 Spadafora chiede al Comitato tecnico scientifico di valutare ripresa allenamenti

Il «sentiero stretto» del calcio - e il pantano dell’indecisione. Allenamenti - ok vicino : piccolo passo avanti verso la ripresa

Ripresa Serie A - Spadafora scrive al Comitato Scientifico : “Valutate allenamenti anche per sport di squadra” (Di domenica 3 maggio 2020) Diverse regioni inhanno concesso alle proprie squadre di poter far allenare i calciatori individualmente. In arrivo il sì per? Le squadre di Emilia Romagna, Sardegna, Lazio e Campania potranno tornare ad allenarsi individualmente nei rispettivi centri sportivi. E le altre? Spadafora ha annunciato di avere chiesto venerdì al Cts «di tornare a valutare la possibilità che le linee guida sullo svolgimento da lunedì degliper gli atleti di interesse nazionale dei soli sport individuali vengano applicate anche a quelle degli atleti degli sport di squadra». La questione sembra tecnica, ma è politica: anche sulle riaperture del calcio ci sono posizioni diverse. L’Emilia Romagna ha fatto da apripista con il governatore Bonaccini. Lazio, Campania e Sardegna. Rimangono in attesa la Lombardia (oggi il vertice per la ...

DiMarzio : #Coronavirus, in #Bundesliga tre tesserati positivi al tampone - Sport_Mediaset : #SerieA, il Ministro #Spadafora spinge per la ripresa degli allenamenti il 4 maggio. Il Ministro dello Sport ha inv… - DiMarzio : #SerieA, via libera agli allenamenti individuali: quali squadre ripartono già la prossima settimana? ??? - MilanLiveIT : Cambia il calendario: il #Milan scalpita per allenarsi - sportli26181512 : Questione allenamenti, Tuttosport titola: 'Ripresa!': Anche il quotidiano Tuttosport, in prima pagina, pone l’accen… -

Ultime Notizie dalla rete : Ripresa allenamenti Ripresa degli allenamenti: i club che possono già tornare in campo dal 4 maggio Sky Sport Ripresa allenamenti, si cambia: il Milan riparte in settimana?

Le regioni stravolgono il protocollo di ripresa degli allenamenti. La Serie A può bruciare le tappe della ripartenza grazie alle decisioni di alcuni governatori. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport ...

"Tamponi e test per tutti, adesso siamo pronti"

Sassuolo e Bologna si fanno capofila delle squadre che provano a salvare il campionato, e lo fanno con il contributo della Regione Emilia Romagna. Martedì sera la riunione in videoconferenza dei quatt ...

Le regioni stravolgono il protocollo di ripresa degli allenamenti. La Serie A può bruciare le tappe della ripartenza grazie alle decisioni di alcuni governatori. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport ...Sassuolo e Bologna si fanno capofila delle squadre che provano a salvare il campionato, e lo fanno con il contributo della Regione Emilia Romagna. Martedì sera la riunione in videoconferenza dei quatt ...