Ricordate Colpo grosso? Come sono diventate oggi le Ragazze Cin Cin in Senza veli | attrici

Ricordate Colpo grosso? Come sono diventate oggi le Ragazze Cin Cin in topless: attrici hard, spogliarelli e mariti famosi (Di domenica 3 maggio 2020) Chiamo Umberto Smaila e mi dice: «Mediaset Extra ha rimesso in onda il mio Colpo grosso con le Ragazze Cin cin in Senza veli, il programma che ha reso quasi ciechi milioni di italiani e son passati trent' anni». Esordì nel 1987 e fece scandalo. In tanti si chiedono che fine abbiano fatto le Ragazze Cin cin. Molte hanno preso la strada del cinema apparendo in film vietati ai minori, altre hanno imboccato la strada dell' hard mentre le più fortunate si sono accasate. Comunque tutte sono felici, toccando ferro. Una certa Debora Vernetti è stata spogliarellista con il fantasioso nome di Orbetella, poi ha recitato in Paprika di Tinto Brass e in alcuni film per la tv negli anni '90. Esther "Amy" Kooiman, la "ciliegia" delle Ragazze Cin Cin (ognuna aveva il nome di un frutto) ha osato di più ed è diventata celebre Come pornostar ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 maggio 2020) Chiamo Umberto Smaila e mi dice: «Mediaset Extra ha rimesso in onda il miocon leCin cin in Senza veli, il programma che ha reso quasi ciechi milioni di italiani e son passati trent' anni». Esordì nel 1987 e fece scandalo. In tanti si chiedono che fine abbiano fatto leCin cin. Molte hanno preso la strada del cinema apparendo in film vietati ai minori, altre hanno imboccato la strada dell' hard mentre le più fortunate siaccasate. Comunque tuttefelici, toccando ferro. Una certa Debora Vernetti è stata spogliarellista con il fantasioso nome di Orbetella, poi ha recitato in Paprika di Tinto Brass e in alcuni film per la tv negli anni '90. Esther "Amy" Kooiman, la "ciliegia" delleCin Cin (ognuna aveva il nome di un frutto) ha osato di più ed è diventata celebrepornostar ...

