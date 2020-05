Riapriremo all' italiana

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 3 maggio 2020) La speranza è che dopo esserci inventati il lockdown all’, preso a modello in tutto il mondo, anche la tanto agognata Fase 2 possa godere dello stesso destino. Perché una cosa è certa, dopo giorni di decreti, conferenze stampa e comitati, quella che si aprirà domani 4 maggio, d-day delle nostre aspettative di ritorno a una quota decente di normalità, sarà una discesa nell’ignoto. Il Paese dunque riparte, ma senza certezze.Sarà la natura del virus, sconosciuto e ancora minaccioso, che ha infettato tutto il Paese a non offrircene molte, ma fa un certo effetto sentire virologi - finora trionfanti, è il caso del Veneto - come Andrea Crisanti parlare letteralmente di “apertura a tentoni”; sostenere, che “l’apertura indifferenziata vuol dire che non c’è stata valutazione del ...