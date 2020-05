Riapre Ciampino | ma non Linate Tovaglieri | “Inspiegabile De Micheli risponda”

(Di domenica 3 maggio 2020) (Teleborsa) – “Perché il Ministro Deha riaperto gli aeroporti di Roma,e Firenze Peretola ma non Milano, dove lo scalo di aviazione generale SEA Prime è già attivo e operativo per i voli sanitari, il trasporto di organi e i ferry flight?”. E’ quanto chiede Isabella, europarlamentare della Lega, a seguito del provvedimento con cui il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha deciso di ripristinare parzialmente l’operatività del secondo aeroporto di Roma e dello scalo “Amerigo Vespucci” del capoluogo della Toscana da lunedì 4 maggio. “In questo modo il Governo dimostra di abbadonare gli scali lombardi, una scelta inspiegabile e contraddittoria, che penalizza il settore dell’aviazione commerciale e privata (parliamo di voli con pochi passeggeri, che possono essere ...

Il Messaggero

