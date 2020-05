Repubblica: “mercoledì Conte potrebbe annunciare lo stop del campionato” (Di domenica 3 maggio 2020) Aumenta sempre di più l’incertezza sulla ripresa del campionato di Serie A, nella giornata di ieri alcune regioni (Lazio, Campania, Emilia-Romagna e Sardegna) hanno permesso la ripresa degli allenamenti con la riapertura dei centri sportivi almeno per le sedute individuali, bisognerà invece attendere almeno il 18 maggio per le quelle collettive. Ovviamente nel rispetto delle norme sanitarie. Ma, secondo quanto riporta l’edizione odierna di ‘La Repubblica’ mercoledì il premier Conte potrebbe annunciare lo stop definitivo del campionato. La palla, infatti, è nelle mani del Governo e alla fine potrebbe seguire il modello francese e annunciare la chiusura della stagione. Ma i club di Serie A sperano di ripartire e si aggrappano alle scelte di Premier e Bundesliga che hanno deciso di provare a giocare. Aggiornamenti sono attesi a ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 3 maggio 2020) Aumenta sempre di più l’incertezza sulla ripresa del campionato di Serie A, nella giornata di ieri alcune regioni (Lazio, Campania, Emilia-Romagna e Sardegna) hanno permesso la ripresa degli allenamenti con la riapertura dei centri sportivi almeno per le sedute individuali, bisognerà invece attendere almeno il 18 maggio per le quelle collettive. Ovviamente nel rispetto delle norme sanitarie. Ma, secondo quanto riporta l’edizione odierna di ‘La’ mercoledì il premierlodefinitivo del campionato. La palla, infatti, è nelle mani del Governo e alla fineseguire il modello francese ela chiusura della stagione. Ma i club di Serie A sperano di ripartire e si aggrappano alle scelte di Premier e Bundesliga che hanno deciso di provare a giocare. Aggiornamenti sono attesi a ...

