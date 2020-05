Regione Lazio | attività sportive e passeggiate saranno consentite dal 6 maggio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 3 maggio 2020) Laha emanato l’ordinanza (valida fino al 17, salvo nuovo provvedimento) “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” per stabilire i criteri e le misure da adottare dal prossimo 4. Clicca qui per leggere l’ordinanza., attivitàdal 6In particolar modo, con riferimento alle attivitàsono, a decorrere dal 62020, le seguenti attività: l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte ...